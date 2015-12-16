ليبرمان يدعو لطرد حنين زعبي من « الكنيست »

أطلق وزير الخارجية الإسرائيلي السابق، زعيم حزب « إسرائيل بيتنا »، أفيغدر ليبرمان، اليوم الأربعاء، حملة « فيسبوكية » جديدة ضد حنين زعبي بهدف إخراجها من الكنيست ومنع ترشيحها في الانتخابات المقبلة.

ونقل موقع يديعوت أحرونوت أن ليبرمان دعا مؤيديه على « الفيسبوك » إلى ممارسة ضغط على مختلف أعضاء الكنيست من الأحزاب الصهيونية لدعم وتأييد مشروع اقتراح قانون بإخراج حنين زعبي وحزبها « التجمع الوطني الديمقراطي » من الكنيست.

وتأتي حملة ليبرمان الجديدة لتنضم إلى حملة محمومة ضد حزب التجمع الوطني الديمقراطي، سعياً إلى منعه من خوض الانتخابات المقبلة للكنيست، وذلك على خلفية مواقف الحزب المؤيدة للانتفاضة وحق الشعب الفلسطيني بمقاومة الاحتلال.

وسبق لرئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو أن حرض في خطاب رسمي له أمام الكنيست، قبل نحو شهرين، ضد نواب « التجمع » وضد حنين زعبي شخصياً.

وأعلن نتنياهو يومها أنه طلب من المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية، فتح ملف تحقيق ضد زعبي بحجة أنها أطلقت خلال مقابلة صحافية تصريحات مؤيدة للانتفاضة وتوسيع نطاق أعمال مقاومة الاحتلال.