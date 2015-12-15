اتحاد الكرة ينظم ورشة عمل حول شغب الملاعب والمشاكل التي تواجه الإعلاميين

نظم اتحاد الكرة ورشة عمل بعنوان « دور الإعلام في القضاء على شغب الملاعب والإشكاليات التي تواجه الإعلاميين » يوم الاثنين بمقر الاتحاد بحضور إبراهيم أبو سليم نائب رئيس اتحاد الكرة، فتحي أبو العلا رئيس الدائرة الإعلامية ، إسماعيل مطر رئيس لجنة الحكام المركزية، وحسين عليان رئيس رابطة الصحفيين الرياضيين.

وافتتح أبو سليم الورشة بكلمة أكد بها على دور الإعلام الإيجابي في القضاء على ظاهرة شغب الملاعب والمساهمة في تعزيز روح التنافس القائم على الاحترام ما بين منظومة الجماهير الرياضية.

وأشاد أبو سليم بالدور الكبير الذي يلعبه الإعلام الرياضي في تغطية المسابقات الرسمية التي ينظمها الاتحاد على الرغم من الإمكانيات الصعبة التي تعاني منها منظومة الإعلام في المحافظات الجنوبية.

وأطلع أبو سليم ممثلي وسائل الإعلام الرياضية على دور اتحاد الكرة من خلال التواصل مع منظومة اللعبة من أجل وضع الحلول والمقترحات الخاصة بإنهاء ظاهرة الشغب، مؤكداً على أهمية الشراكة ما بين مؤسسة الاتحاد والإعلام في هذا الأمر.

بدوره قد أبو العلا جملة من الملفات الخاصة بأهمية الدور الإعلامي في القضاء على ظاهرة الشغب، وبعض الملاحظات الخاصة بالعمل الإعلامي خلال مرحلة ذهاب بطولة الدوري العام لوضع الحلول الخاصة بتذليل كافة العقبات التي من شأنها أن تساهم في تسهيل عمل الإعلاميين داخل الملاعب.

وأكد أبو العلا أن اتحاد الكرة لن يدخر جهداً من أجل توفير كل الاحتياجات الخاصة بالإعلاميين حسب الإمكانيات المتاحة، مشدداً على أن المسؤولية كبيرة على الإعلام على قاعدة الشراكة والتنسيق للوصول لحالة مميزة تعكس مدى الجهد الكبير الذي يُبذل على مختلف المستويات لإنجاح البطولات الرياضية.

وأضاف أبو العلا أن الاتحاد قرر تكليف منسقين للإعلام موزعين على الملاعب التي تحتضن مباريات الدوري الممتاز لتسهيل عملية دخول الصحفيين ومتابعة الإشكاليات التي تواجههم.

وطالب أبو العلا الزملاء الإعلاميين بضرورة التعاون والتنسيق مع المنسقين مع انطلاق مرحلة الإياب بما يضمن ترتيب وتنظيم عمل الإعلاميين داخل الملاعب.

بدورهم قدم المشاركين جملة من الاقتراحات والملاحظات الخاصة بالإعلاميين على صعيد إطلاق الحملات التي تساهم في توعية الجماهير الرياضية بمخاطر الشغب على النسيج الاجتماعي والعمل على القضاء على تلك الظاهرة التي تهدد مستقبل كرة القدم في المحافظات الجنوبية.

واتفق المشاركون على أهمية التواصل والتنسيق ما بين المؤسسات الإعلامية واتحاد الكرة خلال الفترة المقبلة لمتابعة كافة الأمور والقضايا التي تخص العمل الإعلامي مع انطلاق مرحلة الإياب.