الاحتلال بجمّد عقيدًا بالجيش بعد سرقة سيارته

جمّد جيش الاحتلال الإسرائيلي ضابطًا برتبة « عقيد » في قيادة الشمال بعدما سُرقت سيارته وبها وثائق سريّة.

وأوضحت القناة العبرية الثانية التي أوردت الخبر اليوم الثلاثاء أن تحقيقات جيش الاحتلال تشير إلى أن الضابط ترك الوثيقة السرية والتي بها « معلومات حسّاسة » داخل سيارته المتوقفة أمام منزله قبل سرقتها، وفي نهاية الأمر تم الكشف عن معلومات سرية تحتوي عليها الوثيقة وتم توقيفه وتجميده.

وأشار جيش الاحتلال إلى أن الوثيقة تحتوي على سنوات من العمل الاستخباري غير المكشوفة.

وهذه ليست المرة الأولى التي يفقد بها ضباط كبار بجيش الاحتلال وثائق بها معلومات سرية، وكان من الصعب ضبط تلك المواد المفقودة والتي سرقت منهم في الماضي.