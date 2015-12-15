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اليوم: الإفراج عن القيادي في الجهاد بلال ذياب

  • فلسطين اليوم - جنين
  • 06:06 - 15 ديسمبر 2015
بلال دياب بلال دياب
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من المقرر أن يتم اليوم الثلاثاء، الإفراج عن القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الأسير بلال ذياب من بلدة كفر راعي القريبة من مدينة جنين، من حاجز الظاهرية القريب من مدينة الخليل.

وقالت عائلة الأسير ذياب أنه تسلم قرارا بالإفراج عنه اليوم من سجن النقب الصحراوي، بعد اعتقال دام 16 شهراً.

وكان الأسير ذياب 30 عاما، أعتقل في أغسطس 2014 وحكم عليه بالسجن 14 شهراً بتهمة الانتماء لحركة الجهاد الإسلامي.

والجدير بالذكر، أن الأسير بلال كان من بين أسرى الجهاد الإسلامي الذين خاضوا معركة الأمعاء الخاوية في السجون، حيث خاض إضراباً ضد اعتقاله الإداري لـ68 يوما حتى أفرج عنه في العام 2013.

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