قطعة كعك عمرها 118 عامًا .. للبيع

اشتهرت إمبراطورة النمسا، إليزابيث (1898-1854)، باتباعها نظام غذائي صارم، وحصل منذ 118 عاما، خلال زيارتها لمنطقة ساوث تيرول، أنها تناولت قطعة صغيرة من كعكة قدمت إليها، وردت الباقي.
وستكون اليوم، قطعة الكعك المتبقية، مصدرا لجذب السائحين إلى مدينة ميرانو، والتي تم تسليمها مؤخرا إلى « متحف تورزيوم »، وهو متحف خاص بالسياحة في قلعة « تراوتمانسدورف » الشهيرة.
وتعود قصة الكعكة لعام 1897، عندما كانت تقضى « سيسي »، وهو الاسم الذي كان يطلق على الإمبراطورة، عطلتها في ميرانو، وزارت فندق « سونينفيرت » هناك. ولقد اندهشت صاحبة الفندق من هذه الزيارة، وقامت سريعا بخبز كعكة لضيفتها الملكية.
ولم تعرف وصفة الكعكة، ولكن أحد العاملين بالمتحف قال إنها « تشبه كعكة الشكولاتة ».
وقد أخذت « سيسي » قطعة صغيرة من الكعكة، وتركت الباقي على الطاولة. وقد احتفظت أسرة سونيفيرت ببقية الكعكة، وتوارثها جيل بعد جيل، حتى عرضت مؤخرا في متحف السياحة.
ويشار إلى أن الإمبراطورة جعلت منطقة ساوث تيرول، التي كانت جزءا من النمسا، والآن جزءا من إيطاليا، مشهورة بسبب زيارتها لها لقضاء عطلاتها.
وقال مدير المتحف باتريك جاسير، « بوجه خاص، تسببت زيارات الإمبراطورة المتكررة لميرانو وقلعة »تراوتمانسدورف« ، في طفرة هائلة في السياحة في المنطقة خلال الثلث الأخير من القرن التاسع عشر ».