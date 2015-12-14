قطعة كعك عمرها 118 عامًا .. للبيع

اشتهرت إمبراطورة النمسا، إليزابيث (1898-1854)، باتباعها نظام غذائي صارم، وحصل منذ 118 عاما، خلال زيارتها لمنطقة ساوث تيرول، أنها تناولت قطعة صغيرة من كعكة قدمت إليها، وردت الباقي.

وستكون اليوم، قطعة الكعك المتبقية، مصدرا لجذب السائحين إلى مدينة ميرانو، والتي تم تسليمها مؤخرا إلى « متحف تورزيوم »، وهو متحف خاص بالسياحة في قلعة « تراوتمانسدورف » الشهيرة.