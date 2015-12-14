« البرلمان العربي » يدين اقتحام الأقصى من قبل المستوطنين

أدان رئيس البرلمان العربي احمد الجروان، اقتحام مجموعة من المستوطنون الصهاينة، باحات المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، بحراسات معززة ومشددة من قوات الاحتلال.

وقال الجروان في بيان له اليوم الاثنين، 'إن مثل هذه الاقتحامات المستمرة لباحات المسجد الأقصى من المستوطنين الصهاينة والمدعومة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي تهدف الى استفزاز مشاعر الفلسطينيين، وصب الزيت على النار على الوضع المتوتر اصلا جراء تكرار الاعتداءات الإسرائيلية على الأقصى، في مخطط مفضوح لفرض التقسيم الزماني والمكاني على المسجد.

وطالب بتحرك دولي لوقف مثل هذه الاعتداءات المتكررة على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس وفلسطين، حمايةً للمقدسات وتطبيقا للقانون الدولي، مشيرا إلى أن الاستمرار في محاباة اسرائيل في تصرفاتها العدوانية لا يدعم السلام في المنطقة بل يعمل على زيادة فتيل الازمة.