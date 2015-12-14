افتتاح 6 أقسام و سجن جديد خلال شهرين لاستيعاب الأسرى الجدد

قال مركز أسرى فلسطين للدراسات بان سلطات الاحتلال اضطرت نتيجة حملات الاعتقالات المستمرة التي نفذها في انحاء الضفة المحتلة والقدس لافتتاح سجون واقسام جديدة لاستيعاب الاعداد الكبيرة التي تم اعتقالها.

وأوضح رياض الأشقر الناطق الإعلامي للمركز بان الاحتلال افتتح 6 اقسام جديدة في 4 سجون، اضافة الى افتتاح سجن جديد خاص بالأطفال هو سجن جفعون والذى نقل اليه الاحتلال ما يزيد عن 70 طفلا حتى اللحظة يعانون من ظروف قاسية جدا ولا تتوفر لهم ابسط مقومات الحياة ، ويفتقرون الى الملابس او الأغطية الشتوية، كما يعانى الأسرى الأشبال في السجن من سوء المعيشة ، وقلة النظافة، والطعام المقدم لهم قليل جدا وسيء وغير صالح للأكل ولا يوجد في السجن مغسلة لغسيل الملابس ولا يوجد مواد كهربائية، اضافة الى انتشار الحشرات والقوارض بكثرة .

واضاف الاشقر بان الاحتلال افتتح كذلك 6 اقسام جديدة قسمين في سجن النقب من الخيام ، وهما (9، 10) ونقل اليهما الاسرى الموقوفين الذين يحتجزون من مراكز التوقيف والتحقيق، كذلك افتتح قسم جديد للأسيرات في سجن الدامون، حيث نقل اليه حتى الان 12 اسيرة وذلك بعد ارتفاع عددهن نتيجة الاعتقالات المتواصلة وعدم استيعاب سجن هشاورن للأعداد الموجودة بالسجن .

وبين الاشقر بان الاحتلال افتتح كذلك قسمن جديدين في سجن « عوفر » للأسرى الأطفال والموقفين الذين سيتم نقلهم من سجون الجنوب وسيتم نقل الأطفال المقدسيين المحتجزين في سجن « جيفعون » إلى قسم الأطفال في سجن « هشارون »، وباقي الأسرى الأطفال المحتجزين في « هشارون » من المحافظات الأخرى سيتم نقلهم إلى سجن « عوفر ».

واشار الى ان القسم السادس اضافة الى تلك الأقسام الجديدة افتتحه الاحتلال مؤخرا في سجن جلبوع اطلق عليه (قسم 3) ونقل اليه حتى الان 90 من الاسرى ، وقد اشتكى الاسرى في هذا السجن من ظروف المعيشة القاسية والتي تفتقر الى ادنى المقومات الحياتية، حيث هناك نقص شديد في كل الاغراض التي يحتاجها الاسرى للمعيشة باقل المستويات داخل القسم .