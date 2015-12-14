مدير الأمن الداخلي السابق يتسلم مهام وكيل وزارة المواصلات

سلَم وكيل وزارة النقل والمواصلات السابق م. ياسر الشنطي وعدد من المدراء العامين مهام وكيل وزارة النقل والمواصلات لـصلاح الدين أبو شرخ .

وأكد الشنطي خلال كلمته بأن وزارة النقل والمواصلات بكافة إداراتها وأطقمها تعمل من اجل خدمة المواطن الفلسطيني، مشيداً بالجهود والنجاحات التي قام بها أبوشرخ في عمله على مدار السنوات الماضية في الحفاظ على أمن وسلامة المواطن الفلسطيني، وأنه قادرٌ على إدارة سير الوزارة خلال المرحلة المقبلة.

ومن باب الشكر والعرفان تم تقديم درع تكريمي من موظفي الوزارة للمهندس ياسر الشنطي تقديراً لجهوده وخدمته في الوزارة .

يذكر، أن قيادة وزارة الداخلية عينت المحرر توفيق أبو نعيم مُديراً عاماً لقوى الأمن الداخلي، خلفاً للواء صلاح الدين أبو شرخ الذي كان يشغل المنصب.