21 أسيرًا فلسطينيًا يبدأون إضرابًا عن الطعام

أعلن نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الأحد، أن الأسرى الفلسطينيين في معتقل حوارة الإسرائيلي، الواقع قرب مدينة نابلس، شمال الضفة الغربية المحتلة، مضربون عن الطعام، لليوم الرابع على التوالي، احتجاجًا على سياسة التفتيش العاري، وللمطالبة بتحسين ظروفهم المعيشية.

وقال النادي في بيان صحفي، إن قرابة 21 أسيرًا يقبعون في معتقل حوارة، يضربون عن الطعام عقب تعرضهم لانتهاكات من قبل قوات الاحتلال.

وأشار البيان إلى أن إدارة السّجن قامت بتفتيش الأسرى بشكل عارٍ في ليلة التاسع من الشهر الجاري.

وأضاف أن الأسرى يطالبون، أيضًا، بتحسين ظروف المعيشة، والمتمثلة في تحسين نوعية الطعام وكميته، وتوفير أغطية وملابس شتوية جديدة لقلّة وقذارة الأغطية التي توفّرها الإدارة لهم، بالإضافة إلى إصلاح دورات المياه.

وتشير تقديرات رسمية فلسطينية إلى وجود 6500 فلسطيني في السجون الإسرائيلية.