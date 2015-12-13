الاحتلال يخطر 3 منازل في القدس

أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد، بإخلاء منزلين لعائلتين في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، بدعوى ملكيتها لجمعيات استيطانية يهودية.

وقال مصادر إعلامية، إن عائلتي الرجبي وبسبوس في حي بطن الهوى « الحارة الوسطى » ببلدة سلوان، تسلمتا اليوم إخطارات بضرورة إخلاء منزليهما لصالح جمعيات استيطانية، تزعم ملكيتها لهذين المنزلين.

وقالت لجنة الحي، إن الجمعيات الاستيطانية ماضية بدعم ومساندة أذرع الاحتلال المختلفة بتنفيذ مخططاتها الخطيرة بالاستيلاء على عقارات في الحي، وتقديم ملفات قضائية ضد عائلات جديدة، بعد نجاحها في إخلاء عائلة أبو ناب المقدسية من منزلها الشهر المنصرم.

ولفت سكان الحي إلى أن نحو 80 عقارا مهدّدة بالإخلاء في الحي، الذي تم الاستيلاء على مجموعة من المنازل فيه مؤخرا، بسبب مزاعم جمعيات استيطانية تدعي ملكيتها قبل عام 1948 للأرض، التي أقيمت عليها هذه المنازل.