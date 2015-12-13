« إسرائيل » تبحث شراء طائرات الشبح الأكثر تطوراً بالعالم

يجري سلاحا الجو « الإسرائيلي » والأميركي مفاوضات في الشهور الأخيرة حول إمكانية شراء إسرائيل طائرات الشبح المقاتلة والأكثر تطوراً في العالم.

وبإمكان هذا الطراز من الطائرات المقاتلة أن يهبط عموديا، مثل الطائرات المروحية، وأن يحلق من مدرج طوله 500 قدم وليس من مطار فقط.

وذكر موقع « واللا » الالكتروني، اليوم الأحد، أن المفاوضات تجري حول شراء إسرائيل طائرات « اف-35 » من طراز « B STOVL » من صنع شركة « لوكهيد مارتن » الأميركية، وهذا الطراز قادر على التحليق من حاملة طائرات والهبوط عليها.

وقال الموقع الالكتروني إن شراء هذا النوع من الطائرات من شأنه أن يحسن بشكل جوهري تفوق سلاح الجو « الإسرائيلي »، الذي سيكون بإمكانه إرسال هذه الطائرات إلى « مناطق سرية » بفضل قدراتها على التحليق والهبوط. وبدأ سلاح الجو الأميركي باستخدام هذه الطائرات مؤخرا فقط.

يشار إلى أن « إسرائيل » اشترت حتى اليوم 34 طائرة « اف-35 » من طراز A، وبإمكان سلاح الجو، بحسب تقارير صحفية « إسرائيلية »، أن يشتري 17 طائرة أخرى.

ووفقا لموقع « واللا » فإن سلاح الجو « الإسرائيلي » منشغل في السنوات الأخيرة برفع مستوى قدرات طواقمه الجوية على خلفية تسلح حزب الله بصواريخ، حيث تشير التقديرات « الإسرائيلية » إلى أنه بات بحوزة حزب الله 130 ألف صاروخ، غالبيتها من صنع إيران، وبإمكان قسم منها إصابة أي هدف في إسرائيل.

وتتخوف « إسرائيل » من قيام حزب الله، في حرب مقبلة، من قصف مدرجات المطارات العسكرية لديها، ولذلك جرت مؤخرا تدريبات حاكت تحليق طائرات حربية تحت قصف للمدرج.