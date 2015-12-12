إصابة 19 مواطناً بالرصاص في مواجهات البيرة

أفادت مصادر طبية مساء السبت، أن 19 شاباً أصيبوا بالرصاص الحي والمطاطي فيما أصيب العشرات بالاختناق الشديد بعد استنشاقهم الغاز المسيل للدموع خلال مواجهات عنيفة بين المواطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي شمال مدينة البيرة.

وأوضحت المصادر الطبية أن ثلاثة شبان أصيبوا بالرصاص الحي و16 أصيبوا بالرصاص المعدني.

وقد اندلعت المواجهات عقب قمع قوات الاحتلال مسيرة سليمة نظمها طلبة الجامعات، وتوجهت نحو المدخل الشمالي لمدينة البيرة، حيث أطلق الجنود الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز بكثافة نحو الشبان.