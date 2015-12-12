إطلاق سراح هنيبعل نجل القذافي بعد اختطافه لساعات في لبنان

أفادت مصادر أمنية لبنانية بأن هنيبعل نجل الزعيم الليبي السابق معمر القذافي أطلق سراحه بعد اختطافه لساعات على أيدي جماعة مسلحة في لبنان.

ونقلت وكالة اسوشيتدبرس عن مسؤولين أمنيين قولهم إن نجل القذافي أطلق سراحه في بعلبك ونُقل إلى بيروت.

وكان هنيبعل قد ظهر في مقطع فيديو، بثته قناة الجديد اللبنانية، وعلى وجه آثار تعرضه للضرب.

ووجه هنيبعل القذافي رسالة في مقطع الفيديو قال فيها إنه في صحة جيدة وطالب كل من لديه أدلة على قضية الإمام موسى الصدر بتقديمها.

وقال نجل القذافي « أنا في صحة جيدة وإن شاء الله يكون لقضيتي صدى. لا تنشغلوا علي فأنا عند أناس تخاف الله ».

وذكرت القناة اللبنانية في وقت سابق أن مجموعة وصفتها بأنها وسيطة « ستسلم هنيبعل القذافي إلى قوى الأمن الداخلي اللبنانية ».

واختفى الامام الصدر أثناء زيارته إلى ليبيا عام 1978 بصحبة شخصين آخرين. ونفى الزعيم السابق معمر القذافي اتهامه بالوقوف وراء اختفاء الصدر.

ولم يعرف منذ متى وصل هنيبعل القذافي إلى لبنان فقد لجأ هو ووالدته وشقيقته إلى سلطنة عمان عام 2012.

وظل هنيبعل تحت الإقامة الجبرية في سلطنة عمان.