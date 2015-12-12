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أربعة أسرى يدخلون أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 07:30 - 12 ديسمبر 2015
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دخل أربعة أسرى من قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة اليوم 12 من ديسمبر أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال، وهم:

الأسير سليمان معتق سليمان أبو عتيق (48 عامًا) من مخيم جباليا شمال القطاع المحكوم  بالسجن 17 عامًا ومعتقل منذ عام 2009، وأمضى ستة أعوام في سجون الاحتلال.

والأسير فوزي عطية محمود أبو غنيم من مخيم البريج وسط القطاع المحكوم بالسجن تسعة أعوام ومعتقل منذ عام 2009، وأمضى ستة أعوام في السجون.

والأسير عبد الرحمن عيد عبد الله حمايل (36 عامًا) من رام الله المحكوم بالسجن 15 عامًا ومعتقل منذ عام 2002، وأمضى 13 عامًا في السجون.

والأسير جميل عبد القادر محمود العروج (21 عامًا) من بيت لحم المحكوم بالسجن خمسة أعوام ومعتقل منذ عام 2011، وأمضى أربعة أعوام في السجون.

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