أوباما: لم يعد باستطاعتنا إحباط مبادرات ضد اسرائيل

ذكرت صحيفة هأرتس العبرية في عددها الصادر اليوم الجمعة، أن الرئيس الامريكي باراك اوباما ابلغ رئيس اسرائيل رؤوفين ريفلين خلال اجتماعهما في واشنطن اول امس الاربعاء، بانه يصعب على الادارة الامريكية احباط مبادرات ضد اسرائيل على الحلبة الدولية.

واشار اوباما، الى إن وزير الخارجية الامريكي جون كيري كان قد احبط خلال السنوات الثلاث الماضية مبادرات ضد اسرائيل في الامم المتحدة، وفي منتديات دولية اخرى وخاصة مبادرات اوروبية، من خلال شرحه انه يسعى الى دفع العملية السلمية او طرح مبادرة سياسية جديدة.

وقال موظفون اسرائيليون وامريكيون للصحيفة، ان الرئيس الامريكي اوضح لريفلين ان كيري عاد من زيارته الاخيرة للمنطقة دون اجوبة، وانه لم تعد لدى الادارة الامريكية وسائل لمكافحة المحاولات لعزل اسرائيل دوليا، اذ انه ليس بامكانها التعهد بشيء للجهات الدولية.