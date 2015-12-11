الاحتلال يوجه تهمة محاولة القتل للفتاة « نورهان » بالقدس

قدمت النيابة العامة « الإسرائيلية » لائحة اتهام ضد فتاة فلسطينية إلى محكمة الأحداث في القدس، اليوم الجمعة، ونسبت إليها تهمة محاولة القتل وحيازة سكين.

وكانت الفتاتان هديل عواد وابنة خالتها نورهان قد حاولتا تنفيذ عملية طعن، مستخدمتين مقصين، في شارع يافا بالقدس، وأسفرت عن استشهاد الفتاة هديل، وتعرض نورهان لإطلاق النار من قبل مستوطنين.

ووفقا للائحة الاتهام فإن هديل ونورهان قررتا تنفيذ عملية طعن انتقاما لاستشهاد شقيق هديل بنيران جيش الاحتلال في العام 2013.

وأصيب في عملية الطعن « إسرائيلي » بجروح طفيفة، قبل أن يلقي صاحب حانوت كرسيا على إحدى الفتاتين وحضور شرطي وإطلاق النار على الفتاتين ما أسفر عن استشهاد هديل وإصابة نورهان بجروح خطيرة، ما زالت تعاني منها وترقد في المستشفى حتى اليوم.

ويشار إلى أن محامي نورهان قدموا شكوى ضد الشرطي لأنه أطلق النار على نورهان في الوقت الذي كانت فيه ممدة على الأرض ولا تشكل خطراً على أحد.