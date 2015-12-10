الزميل الصحفي أبو كويك يتوج بطلاً لمارثون « ماضون نحو القدس »

نظم المكتب الإعلامي الحكومي بغزة « وزارة الإعلام »، صباح اليوم الخميس، ماراثون رياضي بعنوان « ماضون نحو القدس » ضمن فعاليات إحياء يوم الوفاء للصحفي الفلسطيني الذي يوافق 31 من شهر كانون أول/ديسمبر من كل عام.

وشارك في الماراثون الذي انطلق من أمام الشاليهات على الطريق الساحلي إلى ميناء غزة غرب المدينة عشرات الصحفيين في إطار الاحتفال بيوم الوفاء للصحفي الفلسطيني الذي ترعاه وزارة الإعلام.

وفاز الإعلامي يوسف أبو كويك مراسل قناة « فلسطين اليوم » الفضائية بالمركز الأول، فيما حصل أنس الصانع من شبكة « الرأي » على المركز الثاني، بينما حصل همام زايدة على المركز الثالث.

وحصد كلًا من: سمير كنعان من موقع « كابيتانو » الرياضي، وسامي روقة من شبكة « الرأي »، ومحمد الداعور مراسل فضائية القدس، ومحمد قريقع من شبكة الرأي ومحمد النخالة مراسل قناة الكاس، وخالد صافي من المركز الشبابي الإعلامي وإسماعيل الثوابتة على المراكز العشرة على التوالي.

من جانبه، أكد سلامة معروف مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي أن هذه الفعالية تأتي بالتزامن مع يوم الوفاء للصحفي الفلسطيني الواقع في الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من كل عام، مشيرا إلى أن الحكومة الفلسطينية أقرته عام 2009، وذلك تقديراً لجهود الإعلاميين الفلسطينيين ووفاءً لتضحياتهم التي قدموها لأجل القضية الفلسطينية.

وشكر معروف كل وسائل الإعلام والصحفيين المشاركين في الفعالية، مبينا أن المكتب الإعلامي الحكومي ينظم هذا العام سلسلة من الفعاليات في إطار الاحتفال بيوم الوفاء للصحفي الفلسطيني بينها رسم جدارية وعقد يوم دراسي ومارثون رياضي ومعرض الثوابت الفلسطينية وحفلا ختاميا وإصدار طابع بريد خاص بيوم الوفاء للصحفي، وبث موحد لعدد من وسائل الإعلام حول الفعالية المذكورة.

















