صفقة مصرية « إسرائيلية »..الإفراج عن جاسوس مقابل مصريين

ذكر موقع « يديعوت أحرنوت »، أن « الإسرائيلي » عودة الترابين المعتقل في مصر منذ 15 عاماً بتهمة التجسس لصالح « إسرائيل » أنهى محكوميته وتم تسليمة من قبل مصر لـ« إسرائيل ».

وحسب الصحيفة، في المقابل أفرجت « إسرائيل » عن معتقلين مصريين كانا معتقلين في « إسرائيل » وأنهيا فترة محكوميتهما.

وقد نقلت وسائل الإعلام المصرية بأن الإفراج عن عودة الترابين من سجن مصر تم في إطار صفقة تبادل أسرى مع « إسرائيل ».

وقال مصدر مصري بأنه سيفرج عن أسرى مصرين معتقلين لدى « إسرائيل » آخرين ضمن صفقة.

ففي عام 2000 حكمت مصر على الترابين بالسجن لمدة 15 عاما بتهمة جمع مواد استخباراتية داخل مصر، كما أنه وفي شهر مايو بعث الترابين رسالة لرئيس الوزراء « الاسرائيلي » بنيامين نتنياهو قال فيها بأنه تم التخلي عنه بسبب أنه ليس يهودياً.

وتعقيباً على الافراج عن الترابين، قالت خارجية الاحتلال أن الافراج عنه تم وفقاً لجهود بذلها المحامي يتسحاك ملتر في وزارة الخارجية.