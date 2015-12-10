الصحة:شعبنا يتعرض للظلم والتمييز في يوم الإعلان عن حقوق الإنسان

أكدت وزارة الصحة بغزة اليوم الخميس، أن الشعب الفلسطيني مازال يتعرض لأبشع صور التمييز العنصري والظلم من قبل قوات الاحتلال « الإسرائيلي » في اليوم الذي يحتفل فيه العالم بيوم الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة د. أشرف القدرة في تصريح صحفي، أنه في يوم الإعلان العالمي لحقوق الإنسان نذكر العالم بمظلومية الشعب الفلسطيني الذي مازال يتعرض لأبشع صور التمييز العنصري من قبل الاحتلال الصهيوني الذي يضرب بممارساته وحصاره المواثيق والأعراف الدولية.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال حولت قطاع غزة إلى سجن يفتقد لأبسط مقومات العيش وأجهض حلم الأطفال والنساء وكافة المواطنين بالحياة التي لا يجدوا فيها حقهم في العلاج او التنقل للعلاج بالخارج أو أقسام صحية آمنة تتناسب مع التزايد السكاني، بعد أن دمر الاحتلال العشرات منها.

كما ذكر القدرة، بضرورة ايجاب حل لآلاف الأسر التي دمر الاحتلال منازلها ومازالت تعيش في ظروف قاسية وبيئة غير آمنة باتت تهدد الصحة العامة للمجتمع مما عكس على المؤشرات الصحية التي واصلنا الليل والنهار من أجل تحقيق معدلات ايجابية منها خلال السنوات السابقة بالتعاون مع شركائنا في المؤسسات الدولية.

كما أوضح القدرة، أن هذا اليوم يأتي والاجرام الصهيوني المتواصل بحق أهلنا الصابرين ومؤسساتنا في ضفتنا الشماء وقدسنا الابية والذي يستدعي من المجتمع الدولي التنديد بهذه السياسات الإجرامية الممنهجة وملاحقة مرتكبيها وقادتهم للجنايات الدولية ومساندة شعبنا الفلسطيني في العيش بكرامة ونيل حقوقه التحررية المشروعة على ارضه.