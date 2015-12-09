مسؤول بحماس يلتقي القنصل التركي في بيروت

التقى مسؤول العلاقات السياسية بحركة « حماس » في لبنان، زياد حسن، مساء اليوم الأربعاء، القنصل التركي في بيروت، مظفر ديان، بمقر السفارة التركية.



وقالت حركة « حماس » في بيان لها مساء اليوم، إن مسؤول علاقاتها السياسية، استعرض خلال لقائه بالقنصل التركي، آخر مستجدات القضية الفلسطينية، وما يجري في الضفة الغربية، ومدينة القدس من « انتفاضة شعبية »، ضد الإجراءات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.



وشدد حسن، على أن « الشعب الفلسطيني سيواصل تصديه للجرائم الإسرائيلية، وسيفشل مخططات تهويد مدينة القدس والمسجد الأقصى ».



من جانبه، أكد القنصل التركي في لبنان خلال اللقاء، أن تركيا ستبقى داعمة للقضية الفلسطينية، وفق بيان « حماس ».



وتشهد الأراضي الفلسطينية، منذ مطلع أكتوبر/تشرين أول الماضي، مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات إسرائيلية، اندلعت بسبب إصرار مستوطنين يهود على مواصلة اقتحام ساحات المسجد الأقصى، تحت حراسة أمنية إسرائيلية.