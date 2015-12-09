نائب الأمين العام لحزب الله : التسوية ليست حلاً بل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي هو الحل
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17:52 - 01 اغسطس 2018
11:21 - 02 اغسطس 2018
13:47 - 04 اغسطس 2018
نائب الأمين العام لحزب الله : التسوية ليست حلاً بل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي هو الحل
لمتابعة التفاصيل اضغط على الرابط (هنا)