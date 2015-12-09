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نائب الأمين العام لحزب الله : التسوية ليست حلاً بل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي هو الحل

  • فلسطين اليوم
  • 14:39 - 09 ديسمبر 2015
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نائب الأمين العام لحزب الله : التسوية ليست حلاً بل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي هو الحل

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