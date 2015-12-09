« فارس العرب » تسلم مشاريع صغيرة للسيدات

سلمت مؤسسة فارس العرب للتنمية والأعمال الخيرية المشاريع الصغيرة للسيدات التي تم اختيارهم ضمن مشروع « التمكين الاقتصادي للنساء المتضررات من الحرب على قطاع غزة » الممول من مكتب الشئون العامة التابع للقنصلية الأمريكية.

وحضر تسليم المشاريع ضمن المرحلة الثانية من المشروع الكامل، رئيس مؤسسة فارس العرب طارق البنا، وممثل القنصلية الأمريكية في غزة عصام مطر، ومنسقة المشروع ألاء طه.

وأوضح البنا أنه تم توريد الأدوات والمواد الخام ل 6 مشاريع تم اختيارهم بناء على دراسات الجدوى المقدمة من قبل السيدات المشاركات في المرحلة الأولى.

وذكر أن المنحة المقدمة شملت خمسة قطاعات هي قطاع التصنيع الغذائي، الإنتاجي، التجاري، الخدماتي، الزراعي .

وثمن البنا دور مكتب الشئون العامة التابع للقنصلية الأمريكية وممثلها في غزة مطر، على جهودهم المبذولة في دعم مثل هذه المشاريع، متمنياً استمرار التعاون بينهم في مشاريع مستقبلية أخري.