آخر توقعات الطقس حتى الأسبوع القادم !!

بلغت الكتلة الهوائية الجافة و شديدة البرودة خلال اليومين الماضيين ذروتها بالمنطقة . ولا تزال التوقعات تُشير إلى ليالٍ باردة بشكل لافت خلال بقية أيام هذا الأسبوع، بحيث تكون « الصغرى » فجراً قريبة من الصفر المئوي وتتراوح بين 2-4 درجات مئوية. في حين تكون دون الصفر بقليل في أجزاء من المناطق الشرقية.



في حين تنبأ خبراء الارصاد الجوية ببدء تشكل منخفض جوي إلى الشمال الغربي من جزيرة قبرص صباح الجُمعة نتيجة وصول كتل هوائية باردة في طبقات الجو كافة عبر دول جنوب شرق القارة الأوروبية، ويتحرك المنخفض الجوي والكتلة الهوائية المُصاحبة له يوم السبت ليتمركز جنوب جزيرة قبرص، ومن ثم إلى غرب السواحل اللبنانية حيث سيؤثر على البلاد لمدة 48 ساعة مُترافقة برياح نشطة وأمطار مصحوبة بعواصف رعدية، وبانخفاض ملموس على درجات الحرارة.



وتبدأ السحب بالتكاثف في سماء المنطقة نهار يوم الجُمعة، حيث تتهيأ الفرصة تدريجيا ً بالاتجاه نحو ساعات المساء لهطول الأمطار على امتداد السواحل وفي المنطقة الشمالية، وتنخفض درجات الحرارة قليلا ً.



ومع ساعات فجر السبت يتمركز المنخفض الجوي الى الجنوب من جزيرة قبرص، حيث يُتوقع تشكل جبهة هوائية باردة ستعبر السواحل باتجاه المناطق الداخلية، وبالتالي يشتد هطول الأمطار وتصل مختلف المناطق بإذن الله، مترافقة بعواصف رعدية أحيانا ً، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة وتهب رياح نشطة ويكون الطقس باردا ً، ويُحذر من تشكل سيول في المناطق المُنخفضة والأودية.



ويتواصل تأثر البلاد بالمنخفض الجوي، والكتلة الهوائية المُصاحبة له يوم الأحد، حيث يستمر الجو ماطرا ً في مختلف المناطق على فترات، وتسود أجواء باردة وتهب رياح نشطة. ويحذر من تشكل سيول في الأودية والمناطق المنخفضة.

هذا والله تعالي أعلم .....