الإعاقة الدولية ومشفى الوفاء بغزة يختتمان دورة « الإعاقة وتسهيل الوصول للخدمات »

اختتمت منظمة الإعاقة الدولية بالتعاون مع مستشفى الوفاء للتأهيل الطبي في مدينة الزهراء وسط قطاع دورة تدريبية حول « الإعاقة وتسهيل الوصول »« - Disability training & Accessibility وذلك في مقر المشفى، في إطار مشروع ما بعد الطوارئ والتدخلات المبكرة لتحسين الوصول للخدمات الأساسية في قطاع غزة للأشخاص ذوي الإعاقة وعائلاتهم.

وحضر الدورة التي استمرت لمدة يومين وقدمها المدربان أ. إيريكا ترابوكور و أ. أسامة حمدان 26 مشاركاً من أطباء وأخصائيين علاج طبيعي ووظيفي وتمريض من مستشفى الوفاء و مؤسسات مختلفة تمثلت بوزارة الصحة , الصليب الأحمر , الجمعية الوطنية , جمعية السلامة , جمعية المعاقين .

وقال المدير الطبي لمستشفى الوفاء د. أيمن البدري والذي قدم جزيل شكره وتقديره للقائمين على الدورة والمشاركين : » أن هذه الدورة تأتي في إطار جهود تطوي أداء الكوادر المتخصصة في مجال التأهيل مما يدعم حقوق ذوي الإعاقة وتسهيل دمجهم في المجتمع ومساعدتهم على لاستفادة كافة الخدمات العامة وتنمية قدراتهم ليكونوا أفراداً منتجين أسوة بباقي أفراد المجتمع"

وتناولت الدورة مفاهيم الإعاقة الحديثة وشرح للمعيقات التي يواجها أصحاب الإعاقات المختلفة الحركية البصرية ، السمعية والعقلية والطرق المختلفة للتغلب عليها من خلال تهيئة المباني والطرق والمواصلات ووسائل الترفيه والإعلام العامة.