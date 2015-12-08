وفد حركة حماس برئاسة مشعل يصل ماليزيا في زيارة رسمية

وصل رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية « حماس » خالد مشعل، إلى العاصمة الماليزية كولالمبور على رأس وفد قيادي من الحركة؛ تلبية لدعوة رسمية من الحزب الحاكم الماليزي (أمنو).

ويضم الوفد نائب رئيس المكتب السياسي للحركة موسى أبو مرزوق، وعضوي المكتب السياسي للحركة محمد نزال وماهر عبيد.

ومن المقرر أن يحضر الوفد المؤتمر السنوي للحزب الحاكم، إضافة إلى عقد اجتماعات عدة مع وزراء وقادة أحزاب ماليزيين.

وستمتد الزيارة لأربعة أيام، وستشمل زيارات رسمية وشعبية بالإضافة إلى خطاب جماهيري لمشعل في ختام الزيارة.