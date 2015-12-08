الاحتلال يشن حملة اعتقالات بمدن الضفة طالت 21 مواطناً

شنت قوات الاحتلال الصهيوني فجر الثلاثاء حملة اعتقالات واسعة طالت عدد من المدن والقرى في الضفة الغربية واعتقلت عدد من الشبان.

فعند الساعة الثالثة والنصف فجرا اقتحمت قوة من جيش الاحتلال مكونه من خمسة دوريات مدينة نابلس شمال الضفة وتمركزت في شارع جامعة النجاح وداهمت عدد من سكنات الطلبة هناك، واعتقلت أحد الطلبة من مدينة جنين من سكنه في عمارة ستيتي.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة رامين بمحافظة طولكرم بأعداد كبيرة، واعتقلت الأسير المحرر زايد سلمان، وفي جنين اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال التي اقتحمت بلدة جبع واعتقلت كل من عوض رشيد، وايهاب فشافشة.

وفي مدينة الخليل شنت قوات الاحتلال حملة مداهمات واعتقالات وعرف من المعتقلين الشقيقان صلاح ومؤمن نضال زغير، والأسير المحرر فادي أبو اسنينة، والأسير المحرر زياد القواسمي حيث أفرج عنه قبل أربعة أشهر فقط بعد 13 سنة اعتقال، وهو شقيق لأربعة اسرى وشهيدين ومحرر مبعد الى غزة.

وحسب مصادر عبرية، فقد ذكرت أن قوات الاحتلال اعتقلت الليلة الماضية وفجر اليوم 21 مواطناً.