مفتي القدس يحذر من دعوات المتطرفين لاقتحام الأقصى

حذر مفتي للقدس والديار الفلسطينية، محمد حسين، من دعوات منظمات الهيكل اليهودية المتطرفة، لاقتحام المسجد الأقصى المبارك، والقيام بجولات داخل ساحاته بدءا من صباح اليوم الأحد، وحتى الخميس المقبل.

ودعت، ما تعرف بـ « منظمات الهيكل »، السبت المستوطنين لاقتحام المسجد الأقصى اعتبارًا من اليوم الأحد ضمن ما يسمى عيد الانوار « حانوكاة »والذي يستمر حتى الخميس القادم.

وانتقد حسين في بيان له الأحد حماية سلطات الاحتلال « للمتطرفين اليهود ورعايتها لانتهاكاتهم لحرمة المسجد الأقصى في الوقت الذي تفرض فيه قيوداً صارمة على دخول المصلين المسلمين لأداء صلواتهم الدينية في مسجدهم وقبلتهم الأولى ».

و أدان قرار بلدية الاحتلال بناء منشآت يهودية في ساحة البراق في القدس « ما يشكل اعتداء صارخاً على المقدسات الإسلامية، بهدف تغيير معالمها العربية والإسلامية، وفرض سياسة الأمر الواقع الاحتلالية عليها ».

ودعا لشد الرحال إلى المسجد الأقصى « لإعماره والصلاة فيه إفشالاً لدعوات المنظمات اليهودية المتطرفة لاقتحامه وانتهاك حرمته ».