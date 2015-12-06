عملية جراحية نوعية في مستشفى غزة الاوروبي

طفرة نوعية في جراحة الاوعية الدموية بقطاع غزة، يقدمها مستشفى غزة الاوروبي برئاسة قسم الأوعية الدموية والجراح الدكتور محمد عبد المجيد كلوب، هي ظاهرة أصبحت اعتيادية اسبوعية خلال السنوات الثلاث الاخيرة، حيث تم اجراء عشرات العمليات الجراحية النوعية جدا على الشرايين السباتية في جميع اجزائها لتفادي حدوث جلطات دماغية.

ويعدُ قسم الأوعية الدموية الاول على مستوى فلسطين في جراحة الشرايين السباتية، والذي يجري عمليات جراحية على جميع اجزاء الجسم، وطور هذا المجال بفضل الجراح الدكتور محمد كلوب وقسمه الجديد بمساعدة الطواقم الطبيه فيه، حيث يجري عمليات جراحية نوعية على مستوى فلسطين وبعضها عرض على مستوى العالم في مؤتمرات دولية، وطور في مجالين مهمين في جراحة الشريان الأبهر وتفرعاته وجراحة الشرايين السباتية.

كان آخرها عملية جراحية نادرة من نوعها والاولى على مستوى فلسطين لشابه تبلغ من العمر 24 عاما كانت تعاني من جلطات دماغية عابرة تشكل فقدان عابر للبصر والام شديدة في الرأس والعين وحدوث خدران بالأطراف استمرت المعاناة لسنوات طويلة حتى حضرت الى مستشفى غزة الاوروبي، وبفضل طواقم التشخيص هناك اجري لها صورة مقطعية ملونة للشرايين السباتية تم فيها تشخيص هذه الحالة انها انحناء حاد والتواء من الناحيتين في الشريان السباتي العميق بصورة اكثر من الناحية اليسرى.

وبعد عرضها على الدكتور كلوب قرر اجراء عملية جراحية والتي تم التحضير لها بشكل فائق، استمرت العملية قرابة 4 ساعات تم فيها فصل الشريان من مكانه وتنزيله 2 سم اسفل مكانه لازالة الانحناء بدون ازالة اي جزء من الشريان، حيث تم فصل الالتواء الحاد بصعوبة فائقة من منطقة ما قبل دخوله للدماغ.

ويذكر الدكتور محمد كلوب انه تم استخدام احدث التقنيات العالمية للحفاظ على الضخ الشرياني الدماغي، وخرجت المريضة من المستشفى بعد اسبوعين دون اي جلطات عابرة، حيث اثنى كلوب على الطاقم الطبي المرافق له وطاقم العمليات على جهدهم لانجاح هذه العملية النادرة.

يذكر أن الدكتور محمج كلوب حاصل على درجتي دكتوراه في جراحة الشريان الأبهر وتفرعاته والشريان السباتي وحاصل على البورد الروسي والفلسطيني.