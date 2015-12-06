منخفض جوي بداية الأسبوع القادم

يتوقع موقع طقس فلسطين أن ترتفع درجات الحرارة بشكل تدريجي خلال الأيام القادمة ، بحيث تقل برودة الطقس عما كانت عليه لكن مع بقاء الطقس باردا نسبيا خلال ساعات النهار، وباردا خلال ساعات الليل.

وتشير الخرائط الجوية المستلمة لموقع طقس فلسطين إلى تحرك كتلة هوائية باردة نحو المنطقة الشرقية من البحر الأبيض المتوسط مطلع الأسبوع القادم، بحيث من المتوقع أن يتشكل منخفض جوي ضحل ويؤثر على البلاد.

ومن المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة مطلع الأسبوع القادم لتصبح دون معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، وتسقط الأمطار فوق المدن الفلسطينية اعتبارا من يوم السبت المقبل مع اجواء باردة بوجه عام.

وينوه موقع طقس فلسطين إلى ان الخرائط الجوية لا تشير إلى تساقط الثلوج فوق الجبال الفلسطينية خلال المنخفض الجوي القادم، بحيث سيكون محملا بالامطار فقط.

وفي حال حدوث اي تغيرات سيقوم موقع طقس فلسطين بالاشارة لذلك بشكل فوري.

والله تعالى اعلى واعلم