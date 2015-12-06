الأسير البلبيسي واثنان آخران يدخلون أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال

دخل ثلاثة أسرى من قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة اليوم السادس من ديسمبر أعوامًا جديدة داخل سجون الاحتلال بينهم أسير محكوم بالمؤبد، وهم:

الأسير عبد الحليم ساكب عمر البلبيسي (46 عامًا) من مخيم جباليا شمال القطاع المحكوم بالسجن المؤبد 23 مرة، ومعتقل منذ عام 1995، أثناء ذهابه لتجديد تصريح الدخول للأراضي المحتلة عام 48 على معبر بيت حانون (إيرز) شمال القطاع وحول لمكتب التحقيق العسكري.

اتهمه الاحتلال بالانتماء لحركة الجهاد الإسلامي والتخطيط لتنفيذ عملية بيت ليد البطولية التي نفذها البطلان الاستشهاديان أنور سكر وصلاح شاكر من حركة الجهاد الإسلامي وأدت لمقتل 24 جنديًا صهيونيًا وإصابة أكثر من 80 آخرين.

يشار إلى أن الأسير البلبيسي متزوج ولديه ثلاثة أبناء، وأمضى 20 عامًا داخل سجون الاحتلال.

والأسير مصعب عادل أحمد محمود من نابلس المحكوم بالسجن 24 عامًا ومعتقل منذ عام 2004، وأمضى 11 عامًا في السجون.

والأسير نافذ موسى إسماعيل طمبوز (39 عامًا) من طولكرم المحكوم بالسجن 17 عامًا ومعتقل منذ عام 2001، وأمضى 14 عامًا في السجون.