لابيد يقترح اتفاقًا مع الدول العربية للانفصال عن الفلسطينيين

قال عضو الكنيست وزعيم حزب « ييش عتيد »، يائير لابيد، إن على « إسرائيل » إيجاد حل سياسي لإخراج الفلسطينيين من حياتهم، حتى تستطيع « إسرائيل » الحفاظ على طابعها اليهودي والديمقراطي.

وجاءت تصريحات لابيد أثناء مشاركته في منتدى سابان اليوم السبت في الولايات المتحدة، وقال فيها أيضًا إن « إسرائيل لا تستطيع وليس عليها محاولة استيعاب 3.5 مليون فلسطيني إذا ما أرادت الحفاظ على نفسها كدولة يهودية وديمقراطية، علينا بالبدء باتخاذ خطوات توصلنا لاتفاق سياسي دولي يسمح لنا بإخراج الفلسطينيين من حياتنا ».

وقال لابيد في المنتدى إنه يجب إعادة النظام والهدوء إلى الشرق الأوسط وعقد اتفاق بين دول المنطقة، عن طريق خطة تتبناها الولايات المتحدة الأميركية تسمح بانفصال « إسرائيل » عن الفلسطينيين وتشكيل تحالف دولي واسع لمحاربة الإرهاب.

واقترح لابيد عقد قمة في القاهرة أو الرياض، تشارك فيها كل الدول العربية منذ اليوم الأول للتوصل لاتفاق بين دول المنطقة، يسمح لإسرائيل بالتخلص من الفلسطينيين ويفتح المجال لتعاون في الشرق الأوسط لمحاربة الإرهاب.

وعارضت رئيسة الحكومة ووزيرة القضاء الإسرائيلية السابقة، تسيبي ليفني، اقتراح لابيد، وقالت إنها لا تفهم كيف يستطيع شخص الحديث عن اتفاق مع الدول العربية والجلوس معهم على نفس الطاولة في القاهرة أو الرياض، دون أن يوافق على التفاوض مع الفلسطينيين أنفسهم.

ورد لابيد دون أن يذكر اسمها، « هذا أفضل من أن نفاوض فقط أمام عدسات الكاميرات، دون أن نفاوض على أرض الواقع »، مشيرًا إلى فترة ترأس ليفني وفد المفاوضات الإسرائيلي مع الفلسطينيين لسنة كاملة دون تحقيق أي نتيجة.