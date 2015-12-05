التواصل الجماهيري للجهاد برفح ترعى صُلحاً عشائرياً كبيراً

رعت لجنة التواصل الجماهيري والإصلاح التابعة لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين صلحاً عشائرياً بين عائلتي الدربي وعوض اثر شجار عائلي , في إطار عملها الدؤوب لإصلاح ذات البين ونشر المحبة بين أبناء الشعب الفلسطيني, ونبذ الخلافات الداخلية.

وتقدم وفد اللجنة كل من الأستاذ أبو الاديب الدربي و الشيخ أبو فراس أبو زيد والدكتور خليل الأسمر والشيخ أبو أحمد الاخرس والشيخ أبو وائل عبد العال والشيخ رجب المصري وعدد من كوادر الإصلاح في اللجنة.

بدأ الاحتفال بالصلح بتلاوة عطرة من آيات القران الكريم وتخلله العديد من الفقرات الخطابية حيث ألقى كلمة لجنة التواصل الجماهيري والإصلاح الشيخ الدكتور خليل الأسمر شكر فيها العائلتين على حسن الاستقبال والصفح والكرم العربي الأصيل وأثنى على العائلتين لما تحلو به من روح الإسلام العظيم والتخلق بأخلاقه والعفو السريع وشكر المخاتير والوجهاء وكل من تدخل في الإصلاح وتتويج الجهود بالمصالحة.

من جهته ألقى الشيخ أبو محمد عوض كلمة آل عوض عفا فيها عن عائلة الدربي و شكر اللجنة على سرعة التدخل والصلح على أساس شرع الله ووجه الشكر للمخاتير ورجال الإصلاح الذين تدخلوا لإصلاح ذات البين.

بدورها شكرت عائلة الدربي على لسان أبو أحمد لجنة التواصل الجماهيري والإصلاح على سرعة التدخل وإتمام الصلح على أساس شرع الله والعرف والعادة, وأثنى على اللجنة لعملها الدؤوب في التواصل وإصلاح ذات البين الفلسطيني.

بدوره قرأ الشيخ أبو فراس أبوزيد صك الاتفاق بين الطرفين والزامهم بالحل الذي تم الاتفاق عليه والتوقيع عليه بوجود كفلاء لكل طرف لعدم تكرار الحدث.

من جهته أكد أبو الاديب الدربي على استمرار عمل لجنة الاصلاح لنشر الحب والتسامح بين أبناء المجتمع والقضاء على الاشكاليات العائلية لتمتين الجبهة الداخلية وتقويتها في مواجهة الاحتلال وان لجنة رفح خلال عام 2015 استطاعت بحمد الله ان تحل المئات من القضايا في اقليم رفح , وشكر تعاون المواطنين والشرطة في انجاز المصالحات واكد ان اللجنة تعمل ليلا ونهارا لخدمة ابناء شعبنا في اقليم رفح.