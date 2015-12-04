ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

10 Menu
  1. الرئيسية
  2. رياضة دولية
  3. عرض الخبر
الاتصالات

الفيفا يحدد ولاية رئيسها بـ12 عاما

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 11:53 - 04 ديسمبر 2015
2012-634887015450291419-29_resized 2012-634887015450291419-29_resized
مشاركة

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم « الفيفا »، الخميس، تحديد ولاية رئيس اللجنة التنفيذية وأعضائها بـ 12 عاما.
وأوضح الاتحاد أن كافة أعضاء لجنته التنفيذية وافقوا خلال اجتماعهم في زيورخ على الإصلاحات التي شملت أيضا إجراءات شفافة حول رواتب أبرز مسؤوليها، وفق وكالة « فرانس برس ».

وسيعرض برنامج الإصلاحات الذي يهدف إلى إعادة المصداقية إلى المنظمة الدولية، على التصويت أمام الاتحادات الـ209 المنضوية تحت لواء الفيفا في الجمعية العمومية الاستثنائية في 26 فبراير المقبل.

ويقضي البرنامج أيضا بمراقبة أكبر لنزاهة أعضاء اللجنة التنفيذية، وإعادة التوازن بين السلطات حكومة كرة القدم.

متعلقات