الفيفا يحدد ولاية رئيسها بـ12 عاما

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم « الفيفا »، الخميس، تحديد ولاية رئيس اللجنة التنفيذية وأعضائها بـ 12 عاما.

وأوضح الاتحاد أن كافة أعضاء لجنته التنفيذية وافقوا خلال اجتماعهم في زيورخ على الإصلاحات التي شملت أيضا إجراءات شفافة حول رواتب أبرز مسؤوليها، وفق وكالة « فرانس برس ».

وسيعرض برنامج الإصلاحات الذي يهدف إلى إعادة المصداقية إلى المنظمة الدولية، على التصويت أمام الاتحادات الـ209 المنضوية تحت لواء الفيفا في الجمعية العمومية الاستثنائية في 26 فبراير المقبل.

ويقضي البرنامج أيضا بمراقبة أكبر لنزاهة أعضاء اللجنة التنفيذية، وإعادة التوازن بين السلطات حكومة كرة القدم.