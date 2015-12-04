الفيفا يدرس زيادة عدد المنتخبات بالمونديال

ويدخل هذا الاقتراح ضمن برنامج موسع للإصلاحات سيتم مناقشته من قبل الفيفا في الوقت الذي تعرضت فيه المنظمة العالمية « لزلزال جديد » الخميس بعد اعتقال السلطات السويسرية لعضوين رفيعي المستوى في اللجنة التنفيذية صباح اليوم في زيوريخ.

وأوضح المصدر أنه إذا تمت مناقشة هذا الاقتراح الذي لم يكن منتظرا، والموافقة عليه فإنه لن يكون بحاجة إلى عرضه أمام الجمعية العمومية الاستثنائية المقبلة للفيفا في فبراير المقبل، وسيتم تفعيله بمجرد المصادقة عليه من قبل حكومة كرة القدم العالمية.

وتابع المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن هذا الاقتراح برفع عدد المنتخبات إلى 40، المدعوم من قبل بعض المرشحين لرئاسة الفيفا، يستجيب إلى حاجة تطوير أفضل لكرة القدم، ويدخل أيضا في إطار منظور مالي.

وتوقفت إجراءات منح شرف استضافة مونديال 2026 في يونيو الماضي بسبب الفضائح المتكررة التي تهز الفيفا، المتعلقة بالرشاوى المرتبطة بمنح شرف استضافة مونديالي 2018 و2022 إلى روسيا وقطر على التوالي.