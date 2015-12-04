إصابة 54 فلسطينيًا في مواجهات مع جيش الاحتلال بالقدس

أصيب عشرات الفلسطينيين في محافظة القدس، خلال مواجهات مع قوات الجيش « الإسرائيلي » واستمرت حتى فجر الجمعة.

وقالت غرفة إعلام الهلال الأحمر لوكالة الأناضول « أصيب 54 فلسطينيا في مواجهات وقعت في بلدة أبو ديس (ضواحي) القدس، ومنطقة المصرارة في المدينة ».

وقال شهود عيان للأناضول« إن مواجهات واسعة مع الجيش الإسرائيلي في بلدة أبو ديس على خلفية استشهاد، مازن حسن عريبه، الذي قتل في عملية إطلاق بالقرب من بلدة حزما المحاذية للقدس، استمرت إلى ما قبل فجر الجمعة ».

وأضاف شهود العيان أن عشرات الشبان « أغلقوا الطرقات، لمنع الجيش الإسرائيلي، من الوصول إلى منزل عريبه منفذ العملية الكائن في بلدة أبو ديس ».

وتشهد الأراضي الفلسطينية، منذ مطلع أكتوبر/تشرين أول الماضي، مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات إسرائيلية، اندلعت بسبب إصرار مستوطنين يهود على مواصلة اقتحام ساحات المسجد الأقصى، تحت حراسة أمنية إسرائيلية.