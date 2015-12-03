بيريز يؤكد ان احتجاج قادش الرسمي غير فعال

رفض فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، الإقرار بأن الفريق الملكي أشرك لاعبا موقوفا خلال مباراة ذهاب دور الـ32 لكأس ملك إسبانيا لكرة القدم الأربعاء أمام قادش والتي انتهت بفوز الريال بنتيجة (1-3).

واكد بيريز ان احتجاج قادش الرسمي ليس له اي فعالية حسب المادة 41 من الاتحاد الاسباني، حيث لم يتلقى اللاعب اي افادة حول هذا الايقاف، وريال مدريد ايضا لم يكن عنده علم بهذا الايقاف.

واضاف بيريز ان الفقرة الاخيرة من المادة 112، تؤكد انه في كأس اسبانيا وبعد الدور الثالث يتم اسقاط جميع العقوبات والبطاقات على اللاعبين، ليبدأ اللاعب في الادوار الجديدة دون اي بطاقات، وبالتالي لا يوجد عقوبة على النادي الملكي.

ولدى سؤاله من الصحفيين عن اعادة هيكلة الادارة في نادي ريال مدريد، بعد هذا الخطأ، اجاب بيريز: « نحن لم يكن لدينا اي علم حول الموضوع، وبالتالي لا يوجد علينا اي شيء، لم يتم اخطار اللاعب، وبرأينا ان الشكوى ليس لديها فعالية حسب ما ينص عليه القانون ».

وسأل احد الصحفيين، في حال معاقبة نادي ريال مدريد، اجاب بيريز: « اذا كان الخطأ من عندنا، فسوف نعتذر بشكل رسمي، ولكن بكل امانة اللاعب لم يتم اخباره عن العقوبة، وايضا ريال مدريد لم يتلقى اي خبر عن هذا الموضوع، اقحام اللاعب كان قانونيا في المباراة ».

ولدى سؤال بيريز، من المسؤول عن هذا الخطأ، اجاب الرئيس: « لا يوجد احد مخطئ في ريال مدريد، لا احد يتحمل المسؤولية، ولو وجدنا احد مخطئ فسوف نتخذ الاجراءات المناسبة، وانا لم اتحدث مع رئيس قادش ».

وتم سؤال بيريز في حالة اقصاء ريال مدريد من البطولة، هل سيتم اعادة الاموال للذين حضروا المباراة، أجاب: « ريال مدريد لم يقصى ومايزال في البطولة، احب ان اطمئن الجميع عن استمرار الفريق ».

وتحدث بيريز عن نجم الفريق الفرنسي كريم بنزيمة، حيث قال: « لا يجب الحكم عليه قبل ان تتم ادانته، يجب تركه الان، الجميع يرتكب الاخطاء ».

وعاد بيريز ليؤكد ان العقوبة ليس لها اي فعالية في حالة عدم اخطار اللاعب من قبل الاتحاد الاسباني، عن عدم مشاركته بسبب البطاقات.

واكد بيريز انه تحدث مع المدرب رافا بينيتيز، واكد ان الجميع في حالة حزن لان الفريق لم يتعرض لمثل هذه الحالة من قبل، ولم يتم اخطار اللاعب تشرشيف عن هذه العقوبة، ونحن ندعوا بغضب ان لا تتكرر مثل هذه الحالات.

واكد رئيس الملكي انه لم يتحدث مع اللاعب الروسي، ولكنه علم انه يسير بحياته بشكل طبيعي، والقانون واضح، اللاعب لم يتلقى اي اخطار رسمي من الاتحاد الاسباني، وبالتالي العقوبة ليس لها اي فعالية.

وقال بيريز: « الجمعة سنرى قرار المحكمة الرياضية الاسبانية، وهذا الامر يجب ان لا يحدث، ولكنه حدث مع ريال مدريد »، وطلب من الجميع عدم القلق لانه سيقف بشجاعة امام هذه القضية.

ولدى سؤاله، هل ترى في المستقبل القريب او البعيد، زين الدين زيدان، مدربا للفريق، أجاب بيريز: « انا ارى زيدان مدرب مجتهد، يريد ان يصل، ولا استبعد ان اراه مدربا للملكي، ولكن الفريق لديه المدرب بينيتيز حاليا، والفريق حقق نتيجة جيدة في الكأس ».

وسلطت صحيفة « ماركا » الاسبانية، الضوء على اللاعب الدولي الروسي الذي شارك في المباراة رغم تلقيه 3 بطاقات صفراء في البطولة من الموسم الماضي مع فريقه السابق فياريال، كانت أمام كل من ريال سوسييداد وخيتافي وبرشلونة، مما يعني أنه لا يجب مشاركته في المباراة الأولى من البطولة.

وتقدم مدرب نادي قاديش باعتراض رسمي على مشاركة اللاعب، بعد أن سجل اللاعب الهدف الأول في بداية اللقاء، ليقوم المدرب بينيتيز بإخراجه مع بداية الشوط الثاني.