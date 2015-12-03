ضابط صهيوني: لم نتخيل أن نرى صواريخ « إس 400 »بالمنطقة

اعترف ضابط رفيع المستوى في هيئة أركان جيش الاحتلال، أن كثير من التطورات التي حدثت في الأشهر الأخيرة نتيجة للهزة في العالم العربي في أيلول 2010، قد فاجأت « إسرائيل ».

وبين في لقاء مع الصحفيين، أنه لم يتخيل في الأحلام، أن « إسرائيل » سترى في ساحتها الخلفية صواريخ إس 400، وهي صواريخ مضادة للطائرات المتطورة التي أعلنت روسيا في الأسبوع الماضي عن نشرها في شمال سوريا، في أعقاب إسقاط تركيا طائرة روسية قتالية.

وقال الضابط: « لم نتخيل أن صواريخ جوالة ستتطاير في أرجاء سوريا »، حيث تطرق لهجمات سلاح الجو الروسي ضد تنظيمات المتمردين.

وأضاف أن الظروف قد تغيرت بشكل كامل، وأن على جيش الاحتلال أن يلائم نفسه معها وأن يتأهب لتطورات غير متوقعة أخرى وأن يأخذ في حسابه التغيرات الكبيرة الحاصلة في المجتمع الإسرائيلي ومنها طلب الجمهور إغلاق الفجوات الاقتصادية والاجتماعية وتراجع قدرة التحمل لدى أغلبية المواطنين تجاه النفقات غير الضرورية للجيش.