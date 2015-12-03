أربعة أسرى يدخلون أعوامًا جديدة داخل سجون الاحتلال

أفادت إذاعة الأسرى، أن أربعة أسرى من مدن الضفة الغربية وقطاع غزة يدخلون اليوم الثالث من ديسمبر أعوامًا جديدة داخل سجون الاحتلال، بينهم اثنان محكومان بالمؤبد، وهم :

الأسيران محمد أحمد سالم الخطيب وناصر عزيز محمد صلاح ( 37 عامًا ) من مدينة بيت لحم محكومان بالسجن المؤبد مدى الحياة ومعتقلان منذ عام 2006، وأمضيا تسعة أعوام متواصلة داخل سجون الاحتلال.

الأسير مراد حسن ذياب أبو زيتون ( 31 عامًا ) من محافطة جنين محكوم بالسجن 22 عامًا ومعتقل منذ عام 2003، وأمضى 12 عامًا في السجون.

الأسير منير شحدة محمد أبو ربيع من مدينة دير البلح وسط القطاع المحكوم بالسجن 20 عامًا ومعتقل منذ عام 2003، وأمضى 12 عامًا في السجون.

يعد أحد قيادات اللجنة القيادية العليا لحركة الجهاد الإسلامي في السجون الصهيونية، وعزلته سلطات الاحتلال في عزل نفحة لمدة أحد عشر شهراً.