« مراقب الدولة » ينتقد « بشدة » تلاعب أحزاب إسرائيلية بأموال الانتخابات

أصدر ما يعرف بـ « مراقب الدولة » في إسرائيل يوسيف شابيرا، مساء الأربعاء، تقريرا شديد اللهجة حول طريقة تعامل الأحزاب السياسية مع الأموال المخصصة للانتخابات الداخلية التمهيدية (البرايمريز).

وحسب موقع صوت إسرائيل باللغة العربية، فإن المراقب فرض غرامة مالية على رئيس البيت اليهودي، مقدارها 30 الف شيكل، بعد ان اتضح انفاقه مليونا ومئتي ألف شيكل لغير أهداف التنافس في الانتخابات.

وطلب المراقب من المستشار القانوني للحكومة أن يجري تحقيقا في الشبهات التي تنسب لعضو الكنيست الليكودي « أورن حازان » بتقديم تقارير خطية كاذبة للمراقب، وفرض غرامة مالية عليه تبلغ 5 آلاف شيكل.

وقررت لجنة آداب السلوك البرلمانية إقصاء عضو الكنيست الليكودي « أورن حازان » عن المشاركة في جلسات الهيئة العامة للكنيست وجلسات لجانها لمدة شهر. وصدر هذا القرار بعد أن تلقت اللجنة عدة شكاوى ضد النائب الليكودي.