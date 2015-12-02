البطالة في « إسرائيل » عند 5.3 خلال أكتوبر‎

رتفعت معدلات البطالة في « إسرائيل » إلى 5.3٪ خلال أكتوبر/تشرين أول الماضي، مقارنة مع 5.1٪ خلال الشهر الذي سبقه، وفق مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي.

وجاء في تقرير الجهاز الحكومي الإسرائيلي، أن نسبة البطالة تشمل السكان المقيمين في « إسرائيل »، والأجانب المقيمين حالياً، لمدة عام واحد متواصل على الأقل.

وبلغ عدد القوى القادرة على العمل في « إسرائيل » 3.867 ملايين شخص، منهم 3.663 ملايين على رأس عملهم، وتبلغ أعمارهم 15 عاماً فما فوق.

في المقابل، بلغ عدد العاطلين عن العمل 204 ألف شخص، غالبيتهم من الحريديم (اليهود المتدينين)، الذين يرفضون العمل لأسباب دينية.

وتشمل أرقام العاملين والبطالة في « إسرائيل »، فلسطينيي الداخل (عرب 48)، لأنهم يدخلون ضمن نظام الإحصاء، بينما لا تشمل الأرقام فلسطينيي الضفة الغربية العاملين داخل « إسرائيل »، بتصاريح عمل أو تهريب.

وبعد أن سجلت معدلات البطالة في « إسرائيل » أدنى مستوياتها مطلع العام الجاري، عند 4.9٪، عاودت النسبة إلى الارتفاع، تزامناً مع تراجع نسب النمو الاقتصادي الإسرائيلي خلال الربعين الثاني والثالث من هذا العام.

وبلغت نسبة النمو في « إسرائيل » خلال الربع الثالث من العام الجاري 2.5٪، بينما بلغت خلال الربع الثاني 0.2٪، وفق أرقام جهاز الإحصاء نفسه.