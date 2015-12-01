الاحتلال: السلطة اعتقلت خلية مقاومة للجهاد الاسلامي بالضفة

ذكرت مصادر عبرية، مساء اليوم الثلاثاء، أن السلطة الفلسطينية اعتقلت خلية تابعة لحركة الجهاد الإسلامي بالضفة الغربية المحتلة بحوزتها أسلحة ومتفجرات.

وبحسب الإذاعة العبرية، فإن « السلطة اعتقلت خلية مكونة من 6 أفراد تابعة للجهاد الإسلامي بحوزتها أسلحة ومتفجرات، كانت تخطط لاستهداف دوريات للجيش ».

وكان موقع « والا » العبري، المقرب من أجهزة الأمن الإسرائيلية، كشف أن أجهزة السلطة الفلسطينية أحبطت 100 محاولة لتنفيذ عمليات ضد الاحتلال الإسرائيلي، منذ بدأ المواجهات والانتفاضة الجماهيرية الحالية، واختلفت تلك العمليات في الأسلوب وطريقة التخطيط والتنفيذ.