ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

3 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

الاحتلال: السلطة اعتقلت خلية مقاومة للجهاد الاسلامي بالضفة

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 17:04 - 01 ديسمبر 2015
اعتقالات السلطة اعتقالات السلطة
مشاركة

ذكرت مصادر عبرية، مساء اليوم الثلاثاء، أن السلطة الفلسطينية اعتقلت خلية تابعة لحركة الجهاد الإسلامي بالضفة الغربية المحتلة بحوزتها أسلحة ومتفجرات.

وبحسب الإذاعة العبرية، فإن « السلطة اعتقلت خلية مكونة من 6 أفراد تابعة للجهاد الإسلامي بحوزتها أسلحة ومتفجرات، كانت تخطط لاستهداف دوريات للجيش ».

وكان موقع « والا » العبري، المقرب من أجهزة الأمن الإسرائيلية، كشف أن أجهزة السلطة الفلسطينية أحبطت 100 محاولة لتنفيذ عمليات ضد الاحتلال الإسرائيلي، منذ بدأ المواجهات والانتفاضة الجماهيرية الحالية، واختلفت تلك العمليات في الأسلوب وطريقة التخطيط والتنفيذ.

متعلقات