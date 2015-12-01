نشطاء يدشنون حملة لفضح وتعرية الإرهابي نتنياهو

دشن نشطاء حملة لفضح وتعرية رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، مطالبين بمحاكمته ومقاطعته.

وأطلق النشطاء المشاركون في هذه الحملة هاشتاج بعنوان #لاللإرهاب_الصهيوني #حاكموا_هذا_القاتل #قاطعوا_هذا_الإرهابي.

بينما انتشرت تغريدات وصور على شبكات التواصل الاجتماعي مكتوب عليها قاطعوا هذا الإرهابي ، حاكموا هذا القاتل.

وكتب آخرون نتنياهو قاتل الأطفال ومغذي الإرهاب في العالم.

بينما أشار آخرون إلى تبرئة قاتل الطفل المقدسي محمد أبو خضير حرقاً من قبل محكمة إسرائيلية، واعتبروا أن كبير القتلة هو رئيس حكومة الاحتلال شخصياً.

وتأتي هذه الحملة غداة إعلان مكتب نتنياهو أن الأخير التقى خلف الكواليس عدداً من الزعماء العرب خلال قمة المناخ المنعقدة في باريس، ومصافحته للرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي وقف بجانبه في صورة تذكارية للمشاركين في قمة معالجة التغييرات المناخية.

وقد قوبلت هذه المصافحة بانتقادات شديدة من قبل الفلسطينيين.

























