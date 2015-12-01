الرجل يأكل في حضور المرأة كالحصان وهي كالعصفورة!

في خلاصة قد تقارب الواقع إلى حد بعيد، لاسيما بين الثنائي الحديث العهد، قال باحثون في السلوك البشري بعد دراسة محدودة إن المرأة تحرص على أن تتناول قدرا ضئيلا جدا من الطعام كالعصفورة في حضور الرجل، في حين يأكل هو كالحصان في وجودها.

وتابع الباحثون رواد مطعم إيطالي يعرض عليك في العشاء وليمة مفتوحة تأكل منها قدر استطاعتك، ووجدوا أن الرجال الذين كانوا يتناولون طعامهم مع نساء أكلوا أكثر بنسبة 93 في المئة عن أقرانهم الذين كانوا يتناولون العشاء في صحبة رجال فقط، بل امتدت هذه الرغبة في الإكثار من الطعام إلى المطاعم التي تقدم وجبات صحية فقط، حيث التهم الرجال الذين كانوا بصحبة نساء أطباق سلطة أكثر بنسبة 86 في المئة.

وقاد الدراسة كيفين كنيفين من كلية دايسون للاقتصاد التطبيقي والإدارة بجامعة كوميل في نيويورك. ويفسر كنيفين ذلك بقوله إن الرجال ربما بطريقة لا شعورية يريدون إثبات أنهم أقوياء صحياً، فربما يغوي ذلك رفيقاتهم ويكون عنصر جذب للقاءات قادمة.