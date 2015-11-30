ليبرمان: « إسرائيل » وافقت لحماس بعد الحرب بوقف الاغتيالات

قال رئيس حزب « إسرائيل بيتنا » أفيغدور ليبرمان خلال مقابله مع قناة الكنيست :« إن »إسرائيل« تنازلت عن سياسة الاغتيالات في قطاع غزة، من أجل التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار خلال الحرب الأخيرة التي وقعت الصيف الماضي مع قطاع غزة، وبذلك منحت »إسرائيل« قادة الفصائل الفلسطينية المختلفة الحصانة في قطاع غزة.

وأضاف ليبرمان »إن جزء من التسوية التي تمت بين كل من بنيامين ونتنياهو ووزير الحرب موشيه يعلون مع حماس بعد الحرب الأخيرة على قطاع غزة يعتبر تنازل كامل عن الاغتيالات في القطاع. لافتاً إلى أن جميع قادة حماس من محمد الضيف القائد العام لكتائب القسام وحتى إسماعيل هنية لديهم حصانة لذلك هم يخرجون لوسائل الإعلام ويباركون عمليات قتل اليهود.