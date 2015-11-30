قبل الختام باسبوعين.. المنافسة على اللقب دوري كرة اليد تشتعل بين عصيرة وعزون

واصل نادي عصيرة الشمالية الرياضي تقدمه بثبات نحو لقب دوري كرة اليد في المحافظات الشمالية للعام الحالي بعد تفوقه على نادي شباب يطا الرياضي في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب مدرسة الانصار في يطا ثغر الجنوب الباسل ظهر اول امس الجمعة بنتيجة 33/21 بحضور جواد غنام نائب رئيس اتحاد اللعبة ومراقبا للقاء الذي اداره كل من ناجح ابو ناعوس وابراهيم الهدار للساحة وسجله احمد الدبابسة وتوفيت محمود النواجعة ليرفع من رصيده الى 18 نقطة منتظرا لقائه القادم مع نادي شباب الخليل للحسم والظفر بلقب الدوري قبل خوضه اللقاء الاخير مع حامل اللقب للموسم الماضي نادي عزون الرياضي الذي بدوره تفوق على نادي اهلي قلقيلية بنتيجة 33/19 في اللقاء الاخير له قبل لقاء متصدر الدوري والذي جمع بينهما على ملعب المرابطين بحضور سميح الصفدي مندوبا للاتحاد مراقبا للقاء وادرة عوض بدير وناصيف غيث وتسجيل جمال عمر ليرفع من رصيده الى 17 نقطة. وحقق نادي عوريف الرياضي تقدما ثمينا بعد فوزه على نادي شباب الخليل مساء امس في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب مدرسة عوريف بحضور جمال سرحان مندوبا اتحاد اللعبة مراقبا للقاء الذي اداره كل من عوض بدير وناصيف غيث وتسجيله جمال عمر بفوزه بنتيجة 24/23 ليحتل المركز االرابع 10 برصيد نقطه وتجمد رصيد نادي شباب الخليل برصيد 31 نقاط محتلا المركز الثالث على سلم الترتيب .

مجريات القاء عصيرة ويطا

بدأت اداث الشوط الاول بفترة جس نبض حذرة لكلا الفريقين حيث اضاع اهدر لاعبي عصيرة هجمتهم الاولى في حين سارع لاعبي يطا الى تنظيم الهجمة الاولى لهم باللقاء وتسجيل اولى اهداف اللقاء قبل اكتمال الدقيقة الولى من اللقاء ليعود لاعبي الفريقين الى اهدار العديد من الهجمات قبل ان يتمكن لاعبي عصيرة من تنظيم هجمة وتناقل الكرة بين لاعبي الفريق باتقان وتمرير سليم مكنتهم من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة الثالثة ليدخل الفريقان مرحلة التسابق والتلاحق في تسجيل الاهداف حتى الدقيقة العاشرة من احداث الشوط لياخذ لاعبي عصيرة زمام المبادرة وتحقيق التقدم الاول لهم بنتيجة 5/4 وسط عدم تركيز

واهدار لعدة فرص من لاعبي يطا وسارع لاعبي عصيرة الى تنظيم الهجات السريعة والاعتماد على الزوايا والاختراق من العمق مكنتهم من خلخلة دفاعات شباب يطا وتسجيل الاهداف المتلاحقة تسيد خلالها لاعبي عصيرة اجواء اللقاء بعد محاولات عدة للاعبي شباب يطا للعودة الى اجواء اللقاء ومجاراة لاعبي عصيرة في تنظيم الهجمات وتسجيل الاهداف الا ان للاعبي عصيرة كانت الكلمة العليا مكنتهم من تسجيل المزيد من الاهداف انهت الشوط الاول لصالحهم بنتيجة 16 /11 . ولم تختلف احداث الشوط الثاني كثيرا عن مثيلاتها من الشوط الاول حيث دخل لاعبي الفريقين باصرار وعزيمة تحفزها الرغبة بالفوز لدى لاعبي الفريقين منذ اللحظات الاولى لانطلاق صافرة الحكم حيث سارع لاعبي يطا الى تنظيم الهجمة الاولى لهم وتسجيل هدفهم الول في الشوط قبل ان يسارع لاعبي عصيرة الى الرد وتسجيل اهدف التعادل والمبدرة الى لتسجيل هدف التقدم من هجمة مرتدة سريعة اسكنها عمر صوالحة في شباك لاعبي يطا معلنا التقدم قبل ان يسارع حارس عصيرة سامر صوالحة بعد تصديه لهجمة شباب يطا وملاظته تقدم حارس مرمى شباب يطا الى الامام الى التسديد على مرمة شباب يطا معلنا تسجيل هدف ثالث لعصيرة في الدقيقة الخامسة من احداث الشوط الثاني لياخذ لاعبي عصيرة السيطرة على اجواء اللقاء وتحقيق التقدم من خلال تنويع هجماتهم وتمكين دفاعاتهم لينتهي الشوط بنتيجة 17/10 ونتيجة نهائية للقاء 33/21 لصالح عصيرة .