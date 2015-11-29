توتر في سجن « إيشل » والأسرى يهددون بخطوات تصعيدية

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن توتراً وحالة من عدم الاستقرار تسود أوساط الحركة الأسيرة في سجن « إيشل »، نتيجة الخطوات التصعيدية والممارسات المستفزة، التي تقوم بها الإدارة بحق المعتقلين.

وأوضحت الهيئة، في بيان صحفي اليوم الأحد، أن الأسرى هددوا الدخول بخطوات تصعيدية رداً على رفض إدارة السجن نقل الأسير سامر أبو دياك إلى مستشفى الرملة ليكون إلى جانب شقيقه المريض سامي أبو دياك، الذي يعاني من وضع صحي سيئ.

وفي سياق متصل، أوضحت الهيئة أن الأسير سليم الجعبة قرر الدخول غداً في إضراب مفتوح عن الطعام، مطالباً بنقله من سجن مجدو إلى سجن ريمون.

ولفتت الهيئة إلى أن الأسير الجعبة أسير سابق قضى في سجون الاحتلال أكثر من 17 عاماً، وهو من سكان القدس.