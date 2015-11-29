جوال تواصل تنفيذ مراحل برنامج « تعلم البرمجة »

قامت جوال بتنفيذ مرحلة جديدة من برنامج Code for Palestineالذي أطلقته في وقت سابق تحت شعار We Code، والذي استهدف طلاب المرحلة الإعدادية ذوي الفئة العمرية (14 – 15) المتميزين والطموحين في مجال التكنولوجيا والمبادرات، من اجل تأسيسهم وصقل مهاراتهم في مجال برمجة الحاسوب ومساقات التكنولوجيا الحديثة وذلك لتعزيز مهاراتهم في التفكير المنطقي والريادة، ويستهدف البرنامج الذي سيستمر لمدة ثلاث سنوات 25 طالب سنوياً ، وقد تم عقد اللقاء التدريبي للطلاب في مقر شركة جوال برام الله وعبر تقنية سكايب لطلاب غزة.

وقال عبد المجيد ملحم مدير عام جوال" تم في هذا اللقاء استكمال تدريب الطلاب على العمليات التقنية لأساسيات لغات البرمجة وكذلك قام الطلاب ببناء العاب تعليمية، وسيتم خلال اللقاء القادم تطوير المهارات الريادية وغيرها من المهارات في لقاءات شهرية حتى نهاية العام الدراسي وبذلك يكون الطلاب بعد إنهاء المساقات المقررة لهذا العام قد انهوا السنة الأولى من برنامج We Code ليتأهلوا في الصيف القادم لدخول السنة الثانية من البرنامج والتي سيتخللها مساقات متقدمة في البرمجة اللغوية.

وأكد ملحم على أهمية دعم التكنولوجيا لأنها مرتبطة ارتباط وثيق في مجال عمل شركة جوال، مشيراً إلى سعي الشركة إلى استخدام احدث التطبيقات والوسائل التكنولوجية في مجال عملها، مشدداً على أهمية تطوير إمكانيات قطاع الشباب في مجال البرمجيات والحاسوب واطلاعهم عل تجارب ذوي الخبرة ، وعرض أفكارهم الريادية على متخصصين لتقييم هذه المشاريع و العمل على إنجاحها.

وتحدثت سماح أبو عون حمد مدير عام مؤسسة مجموعة الاتصالات للتنمية المجتمعية عن الظروف التي تزامنت مع تنفيذ المرحلة الثانية من البرنامج، بسبب الظروف السياسية الحالية وإغلاق بعض الحواجز و الطرقات، مما يشكل عائقاً لوصول الطلاب من مختلف محافظات الوطن، علماً ان لقاءات التدريب تتم في مدينة رام الله، مشيرة إلى انه تم إجراء اللقاء التدريبي عبر تقنية skype للطلاب المتواجدين خارج رام الله، وذلك لضمان عدم تعطيل الأهداف المرجوة تحقيقها من البرنامج و هي التدريب الكامل على برامج برمجة الحاسوب وتحقيق الاستفادة القصوى.

ونوهت أبو عون حمد انه في هذه المرحلة تم مراجعة كافة التدريبات التي تلقاها الطلاب سابقاً في المخيم الصيفي عبر الفعاليات المختلفة والتي تضمنت التدريب على أساسيات البرمجة وتمارين مختلفة والتي حفزت روح المبادرة والريادة لديهم، حيث سبق وان قام المشاركون بالتدرب على مهارات التواصل ومهارات حل المشاكل والتفكير المنطقي والإبداعي، بالإضافة إلى النشاطات الثقافية المتنوعة،بهدف ترسيخ المعلومات والمهارات التي تلقوها سابقاً، وأضافت انه يتم حالياً استكمال التحضيرات للمراحل القادمة والذي سيستمر لمدة ثلاث سنوات.