د.المدهون لمراسلنا:التشريعي يُقر مشروع الجمعيات الإسكانية

أكد الدكتور نافذ المدهون أمين عام المجلس التشريعي، أن المجلس أَقَر اليوم الأحد، مشروع الجمعيات الإسكانية الذي قدمته سلطة الأراضي بعد مناقشته من عدة لجان.

وأوضح د. المدهون في تصريحٍ خاص لــ« وكالة فلسطين اليوم الإخبارية »، أن المجلس أقر مشروع الجمعيات الإسكانية، حيث أعطيت الصلاحيات الآن لسلطة الأراضي لتنفيذ المشروع والبدء به.

وأضاف أن المشروع الآن لدى صلاحية سلطة الأراضي للتنفيذ، فيما سينفذ دوره المجلس التشريعي في إطار الرقابة عليه.

وفي بيان للمجلس التشريعي، وصل لـ« وكالة فلسطين اليوم الإخبارية » نسخة عنه، أضاف المجلس: إن التشريعي أقرّ توصيات لجانه الثلاث وهي (القانونية – الاقتصادية – الموازنة)، بعد تقديم سلطة الأراضي مقترحاً بتخصيص أراضي حكومية لصالح مشروع إسكان.

وأكد أن ذلك جاء انطلاقا من الدور الرقابي للمجلس التشريعي على أعمال السلطة التنفيذية، وفي إطار حرص اللجان والمجلس على ممارسة الرقابة السابقة على هذا المشروع وضمان تحقيق المصلحة العليا لأبناء شعبنا وإتاحة الفرصة لكافة المواطنين للاستفادة من هذه المشاريع وضمان الالتزام بأحكام القانون والمحافظة على حقوق المستفيدين.

وأشار إلى أنه بعد دارسة اللجان الثلاثة للأبعاد القانونية والاقتصادية والمالية والاجتماعية لهذا المقترح، فقد ارتأت أن ترفع توصياتها بهذا الخصوص إلى المجلس التشريعي من أجل إقرارها وفقاً للنظام الداخلي للمجلس التشريعي.

يذكر، أن المجلس، عقد في الخامس والعشرين من الشهر الجاري؛ جلسة ناقشت خلاله الضمانات التي تتعلق بعدم حدوث أي ضرر للموظف وأن الأسعار ستباع بنفس السعر ميدانيًا، حسب تصريحات للقيادي بحماس صلاح البردويل.

ولفت البردويل، إلى أن نسبة ما ستستقطع هو ألفي دونم فقط، منوهاً إلى أن النسبة تعد أقل مما استقطعته السلطة الفلسطينية في عهد سابق وصل لحوالي 7 آلاف دونم.

وكان عضو المكتب السياسي لحركة حماس م. زياد الظاظا أعلن في الحادي والعشرين من الشهر الجاري، أنه سيتم خلال الأسابيع القادمة توزيع مستحقات الموظفين الذين عينتهم الحركة عبر توزيع أراضي وتسديد ديون البلديات والكهرباء من حسابهم، كأحد الحلول لحل أزمة رواتب ومستحقات الموظفين المتأخرة رواتبهم.