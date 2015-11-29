ارتفاع عدد الأسيرات إلى 39 أسيرة في سجون الاحتلال

وصل عدد الأسيرات في سجون الاحتلال إلى (39) أسيرة، بعد اعتقال السيّدة ندى أحمد شوشه (52 عاماً)، من بيت لحم، صباح اليوم الأحد، أثناء توجهها لزيارة نجليها المعتقلين في سجن 'النقب'، واعتقال الفتاة مريم صوافطة (21 عاماً)، من طوباس، من على حاجز الحمراء مساء الأمس.

وأوضح نادي الأسير الفلسطيني، في تقرير له، أنّ الاحتلال نكّل بالأسيرات القاصرات: جيهان عريقات (17 عاماً)، والجريحتان استبرق نور (15 عاماً) ومرح باكير (16 عاماً)، ونقلهن مؤخراً إلى سجن 'نفي ترتسا' المخصص للسجينات الإسرائيليات الجنائيات، وذلك عقب عزلهنّ في سجن 'عسقلان' في ظروف معيشية وصحية متدنية.

وأشار النادي إلى أن الأسيرتين حلوة حمامرة (25 عاماً) من بلدة حوسان في بيت لحم، والطفلة نورهان عواد (14 عاماً) من مخيم قلنديا، لا زلن يقبعن في مستشفيات الاحتلال بعد إصابتهن برصاص الجنود خلال الشهر الجاري.

ولفت إلى أن 32 أسيرة منهن يقبعن في سجن 'هشارون'، ونقل عنهنّ شكواهن من الظروف المعيشية الصعبة والنقص في الحاجيات الأساسية والاكتظاظ الشديد، الذي يعانين منه منذ بداية الأحداث الجارية في الأول من شهر تشرين الأول الماضي.