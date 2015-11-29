إطلاق حملة خيرية للأنروا لدعم اللاجئين في الشتاء

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين « أونروا »، عن إطلاق حملة خيرية تهدف إلى جمع 2 مليون دولار أمريكي لدعم وإغاثة اللاجئين الفلسطينيين خلال فصل الشتاء.

وقالت « أونروا »، على موقعها الإلكتروني الرسمي، إنه في الأول من ديسمبر/كانون الأول من العام الجاري، وحتى نهاية فبراير/شباط 2016 ستنطلق الحملة بعنوان « #شاركوا_دفئكم »، لدعم آلاف اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس في الشرق الأوسط.

وتعرضت المنطقة العربية شتاء العام الماضي، إلى منخفضات جوية عميقة، تسببت بخسائر مادية وبشرية كبيرة.

وأشارت الوكالة الأممية إلى أن الحملة تسعى إلى دعم جهودها للحفاظ على دفء اللاجئين في الشتاء، وتوفير المواد الغذائية وتقديم المساعدات النقدية للأسر الأكثر عوزا واحتياجا خاصة في قطاع غزة، وسوريا.

وتأسست « أونروا » بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية لحوالي خمسة ملايين لاجيء فلسطيني، مسجلين لديها في مناطق عملياتها الخمس بالأردن، وسوريا، ولبنان، والضفة الغربية، وقطاع غزة، إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل لمحنتهم.

وتشتمل الخدمات التي تقدمها الوكالة الأممية، التعليم، والرعاية الصحية، والإغاثة، وتحسين المخيمات، والإقراض الصغير.

وعادة ما تقول الوكالة إن التبرعات المالية من الدول المانحة لا تواكب مستوى الطلب المتزايد على الخدمات الذي تسبب به العدد المتزايد للاجئين، وتفاقم الفقر والاحتياجات الإنسانية، خصوصاً في قطاع غزة المحاصر إسرائيليا منذ ثمانِ سنوات.

وبحسب الأمم المتحدة، فإن قرابة 1.3 مليون لاجئ، يعيشون في قطاع غزة، و914 ألف في الضفة الغربية، و447 ألف في لبنان، و2.1 مليون في الأردن، و500 ألف في سوريا، فيما تعتمد الأرقام الصادرة عن « أونروا » على معلومات يتقدم بها اللاجئون طواعية، ليستفيدوا من الخدمات التي يستحقونها، إلا أن هناك لاجئون غير مسجلين في منطقة عمل المنظمة الدولية.